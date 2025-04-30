Во всех школах Орла прошли учения

Участники отработали действия при террористической опасности.

Учения проводились в рамках аналогичных всероссийских мероприятий. В Орле в них приняли участие около 27 тысяч человек — как сотрудников, так и учеников школ.

Как сообщает Администрация Орла, были отработаны ситуации с захватом заложников, а также со взрывом при атаке беспилотника.

«Преподаватели и учащиеся отточили важные навыки поведения в ситуациях террористической опасности. Сотрудники силовых ведомств смогли продемонстрировать свои навыки оперативного реагирования», – рассказали в мэрии.

Учения проводились совместно с Управлением МЧС России по Орловской области, УВД России по городу Орлу и региональным Управлением вневедомственной охраны.

ИА «Орелград»