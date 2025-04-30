В Орловской области в 3 раза подняли ставки для букмекеров

Действующий в регионе норматив морально устарел.

Депутаты Орловского облсовета на очередной сессии рассмотрели проект внесения изменений в статью 1 Закона «Об установлении налоговых ставок по налогу на игорный бизнес на территории Орловской области и о признании утратившим силу Закона Орловской области от 29 июня 2007 года № 686-ОЗ «О запрете на территории Орловской области деятельности по организации и проведению азартных игр». Законопроект был подготовлен для приведения региональной нормативной базы в соответствие с федеральным законодательством.

В частности, предлагалось внести изменение в абзац седьмой статьи 1 указанного закона и увеличить размер ставки по налогу на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы. На территории Орловской области много лет действовала налоговая ставка в размере 3 000 000 рублей. Однако подпунктом 6 пункта 1 статьи 369 Налогового кодекса Российской Федерации установлен куда более высокий предел данной налоговой ставки – от 9 500 000 до 10 000 000 рублей.

Орловским депутатам предложили утвердить региональную ставку налога на минимально возможном уровне, то есть в размере 9 500 000 рублей. То есть, региональная ставка возрастает более чем в 3 раза. Впрочем, простых граждан новшество не затронет, они этого даже не заметят. А авторы инициативы уверяют, что поправки не приведут к выпадающим доходам и дополнительным расходам областного бюджета.

Кроме того, в связи с принятием законопроекта не потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия законов и иных нормативных правовых актов Орловской области. Поправки было решено внести сразу в двух чтениях и окончательной редакции. Обновленный закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на игорный бизнес. Из пояснительной записки также следует, что указанный законопроект не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

ИА «Орелград»