В Орловской области в 3 раза подняли ставки для букмекеров

30.4.2025 | 8:20 Закон и порядок, Новости

Действующий в регионе норматив морально устарел.

ИА “Орелград”

Депутаты Орловского облсовета на очередной сессии рассмотрели проект внесения изменений в статью 1 Закона «Об установлении налоговых ставок по налогу на игорный бизнес на территории Орловской области и о признании утратившим силу Закона Орловской области от 29 июня 2007 года № 686-ОЗ «О запрете на территории Орловской области деятельности по организации и проведению азартных игр». Законопроект был подготовлен для приведения региональной нормативной базы в соответствие с федеральным законодательством.

В частности, предлагалось внести изменение в абзац седьмой статьи 1 указанного закона и увеличить размер ставки по налогу на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы. На территории Орловской области много лет действовала налоговая ставка в размере 3 000 000 рублей. Однако подпунктом 6 пункта 1 статьи 369 Налогового кодекса Российской Федерации установлен куда более высокий предел данной налоговой ставки – от 9 500 000 до 10 000 000 рублей.

Орловским депутатам предложили утвердить региональную ставку налога на минимально возможном уровне, то есть в размере 9 500 000 рублей. То есть, региональная ставка возрастает более чем в 3 раза. Впрочем, простых граждан новшество не затронет, они этого даже не заметят. А авторы инициативы уверяют, что поправки не приведут к выпадающим доходам и дополнительным расходам областного бюджета.

Кроме того, в связи с принятием законопроекта не потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия законов и иных нормативных правовых актов Орловской области. Поправки было решено внести сразу в двух чтениях и окончательной редакции. Обновленный закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на игорный бизнес. Из пояснительной записки также следует, что указанный законопроект не содержит положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования