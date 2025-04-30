Названы победители конкурса «Орловская книга»

Награждение победителей пройдет в мае.

Список победителей ежегодного областного конкурса «Орловская книга» в 2025 году утвержден распоряжением губернатора Орловской области. В номинации «Лучший издательский проект года» лучшей признана книга «Для величия Родины. 150 лет со дня рождения Владимира Александровича Русанова». Авторы-составители – Светлана Ветрова и Ирина Лазоренко Ирина Валерьевна. Книгу выпустил издательский дом «Орловская литература и книгоиздательство».

Этот же издательский дом выпустил книгу «По улицам Орла вслед за классиками» автора Елены Ашихминой, одержавшую победу в номинации «Самая читаемая книга». А в номинации «Специальная премия» на тему «Книги местных издательств: без права на забвение» победителем признан издательский проект «Библиотечка военно-исторического журнала «Орловский военный вестник». Автор проекта – Сергей Ветчинников, издатель − полиграфическая фирма «Картуш».

Напомним, что 23 мая 2025 года в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина состоится XXVII областной праздник «Орловская книга – 2025». В его рамках планируется награждение вышеперечисленных победителей. Целью праздника является поддержка двухвековой традиции орловского книгоиздания, объединение усилий творческих организаций, издателей, библиотек и книжной торговли в продвижении до читателей лучших местных образцов современного книгопечатанья, оказание помощи библиотекам в комплектовании фондов книгами орловских издательств.

«Праздник «Орловская книга» стал особым явлением в культурной жизни орловцев, – отмечают в «Бунинке». В празднике обычно принимают участие орловские издательства, писатели, краеведы, работники библиотек, музеев, архивов, работники образования, книголюбы и читательская общественность. Ежегодно определяются тема и девиз праздника. Например, в прошлом году тема праздника звучала так: «Слово об учителе в орловском книгоиздании». А в этом году тема праздника заявлена так: «Книги местных издательств: без права на забвение». Главное место на празднике традиционно отведут книге. В залах областной библиотеки будет развернута широкая экспозиция книжно-документальных выставок из ее фондов.

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ИА «Орелград»