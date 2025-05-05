7 мая в Орле отменят несколько маршруток

5.5.2025 | 12:31 Новости, Транспорт

Другие будут ходить чаще.

Фото: ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Причиной являются дорожные работы, запланированные на нескольких участках. Об этом сообщают «Вести-Орёл».

Не будут работать автобусные маршруты №5 («Высоковольтная – Булгаково»), №8 («Высоковольтная — Наугорское шоссе») и №12 («Бетонный – Цветаева»). Маршрутки №44 и №57 будут ездить чаще.

Ранее в «Организаторе перевозок» рассказали, что в этот же день будут отменены и несколько рейсов на междугородних маршрутах — но уже по другим причинам. Изменения в расписание внесли из-за соревнований по велоспорту.

Так, будут отменены рейсы автобусов

  • №117 «Орёл – Маслово» (из областного центра – в 13:00, из Маслово – в 14:00);
  • №118 «Орёл – Знаменское» (из областного центра – в 09:00, из Знаменского – в 10:30);
  • №621 «Орёл – Красниково» (из областного центра – в 12:00, из Красниково – в 13:45).

ИА «Орелград»


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