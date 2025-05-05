Орловский сирота получил квартиру по суду

Защитить его права помогла прокуратура.

Соответствующее нарушение выявила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.

Местный житель находился под опекой ещё с 2001-го года. Орловец имел официальный статус сироты, однако длительное время не стоял на учёте как имеющий право на бесплатное жилье и, соответственно, не был обеспечен благоустроенной жилплощадью.

Решать эти проблемы должна была Администрация Новодеревеньковского района, а также органы опеки и попечительства. Однако они не принимали нужных мер.

В итоге прокуратура обратилась в суд. Ведомство потребовало поставить сироту на соответствующий учёт и обеспечить его жильём. Суд удовлетворил иск.

«В настоящее время сироте предоставлена благоустроенная квартира», – пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что прокуратура помогла орловскому участнику СВО добиться выплаты по ранению.

ИА «Орелград»