Орловский сирота получил квартиру по суду

5.5.2025 | 12:43 Закон и порядок, Новости

Защитить его права помогла прокуратура.

Фото: ИА “Орелград”

Соответствующее нарушение выявила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.

Местный житель находился под опекой ещё с 2001-го года. Орловец имел официальный статус сироты, однако длительное время не стоял на учёте как имеющий право на бесплатное жилье и, соответственно, не был обеспечен благоустроенной жилплощадью.

Решать эти проблемы должна была Администрация Новодеревеньковского района, а также органы опеки и попечительства. Однако они не принимали нужных мер.

В итоге прокуратура обратилась в суд. Ведомство потребовало поставить сироту на соответствующий учёт и обеспечить его жильём. Суд удовлетворил иск.

«В настоящее время сироте предоставлена благоустроенная квартира», – пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что прокуратура помогла орловскому участнику СВО добиться выплаты по ранению.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования