Орловская область определилась с направлениями для списанных кредитов

Регион может не гасить бюджетные заимствования и направить на свои нужды 12,85 млрд рублей.

На заседании правительства региона 5 мая руководитель профильного департамента Елена Сапожникова сообщила, что направлено обращение в Министерство финансов с перечнем о намерениях по направлению высвобождаемых средств на определенные правительством Российской Федерации цели (для последующего списания бюджетных кредитов). Общий объем – 12 миллиардов 854 миллиона рублей.

«В настоящий момент со всеми федеральными органами исполнительной власти предварительно объем согласован», – уточнила Елена Сапожникова.

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства одобрило расходы в сумме 6 миллиардов 796 миллионов рублей. Эти средства предусмотрены на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, закупку транспорта.

В Министерстве экономического развития одобрили 6 миллиардов 58 миллионов на реализацию новых инвестиционных проектов, финансовую поддержку организациям в части расходов, направленных на поддержку инвестиций и на инфраструктурные проекты, реализацию национальных проектов.

«В настоящее время, по устной информации Минстроя, подготовлено положительное заключение к нашей информации о намерениях для направления на согласование в президиум штаба правительственной комиссии по региональному развитию, который будет принимать окончательные решение. Ждем результата», – сказала Елена Сапожникова.

Напомним, российские регионы имеют возможность списывать до двух третей своих бюджетных кредитов при условии инвестирования средств. С декабря 2022 года в структуре регионального долга отсутствуют коммерческие кредиты. В мае 2025 года его объем превышает 23 миллиарда.

ИА “Орелград”