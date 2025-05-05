Орловщина отправила на СВО семь машин с гумпомощью

5.5.2025 | 17:06 Важное, Новости, СВО

Колонна выехала из Орла сегодня.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Она отправилась с Привокзальной площади, от здания ДК Железнодорожников, где располагается центр «Патриот 57». Об этом рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Данный гуманитарный груз собрали силами областного центра и Орловского муниципального округа. Отправку приурочили к 80-летию Победы, которое будет отмечаться через несколько дней.

«Это машины, мотоциклы, беспилотные системы, средства защиты, продовольствие. Все, что ребята просили в заявках», – пояснил губернатор Андрей Клычков. Он, мэр Орла Юрий Парахин и другие официальны лица лично участвовали в отправке колонны.

Параллельно автомобили с гуманитарной помощью выехали в зону спецоперации и из других населённых пунктов нашего региона.

ИА «Орелград»


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