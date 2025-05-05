В уничтожении украинского Су-27 участвовали орловцы

Стоимость такого самолёта может доходить до 3,5 миллиардов рублей.

Об этом в соцсетях рассказал Денис Орлов, командир «Бригады Катукова».

По его словам, дорогостоящий истребитель противника, который находился на Черкасском военном аэродроме, уничтожили ударом российских БПЛА «Герань-2». Дроны подлетели к объекту «быстро и неожиданно».

«Инженерный и лётный состав ВВС ВСУ в панике просто ПОБРОСАЛИ на земле свои самолёты, которые обслуживались и вооружались для ударов по нашим городам, школам и детским садам», – рассказал Орлов.

Также он отметил, что уроженцы Орловской области участвовали в планировании и осуществлении данного воздушного удара.

ИА «Орелград»