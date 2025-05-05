Сергей Гнеушев остается в администрации Орловской области

Чиновник по-прежнему будет возглавлять управление.

Сергей Гнеушев был назначен исполняющим обязанности руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области осенью 2023 года. С того момента не избавился от приставки «ио». Сегодня, 5 мая, стало известно, что департамент возглавила Ирина Булгакова (пока в статусе исполняющей обязанности), ранее являвшаяся природоохранным прокурором.

Сергей Гнеушев останется в структуре администрации. Он – начальник управления правового и финансового обеспечения департамента надзорной и контрольной деятельности. На этом посту и продолжит работу, сообщили «Орелграду» в администрации региона.

Евгений Алехин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, теряет свой пост. Начальником управления экологического надзора и природопользования стала Ирина Булгакова.

ИА “Орелград”