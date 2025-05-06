Аномальная погода снизила электропотребление на Орловщине

Энергетики озвучили результаты своей работы за первый квартал.

Компании «Орловский энергосбыт», которая является одним из гарантирующих поставщиков электроэнергии на территории Орловской области, озвучила итоги своей производственной деятельности за первый квартал 2025 года. Из отчета следует, что на региональном розничном рынке доля этой компании составила 84,8 процента, снизившись на 1,7 процента по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Объем реализации электроэнергии на розничном рынке за первый квартал 2025 года составил 617 миллионов кВт*ч, что на 4,6 процента меньше аналогичного показателя 2024 года, когда было реализовано 647 миллионов кВт*ч. В компании снижение показателя объяснили природным фактором: объем реализации электроэнергии на розничном рынке Орловской области снизился за счет аномально высоких среднесуточных температур в минувшем январе.

Изменилось у компании и количество потребителей. Если в 2024 году у нее насчитывалось 353 445 потребителей, то по итогам первого квартала текущего года их количество увеличилось до 363 338, или на 2,8 процента. В компании данной тенденции тоже нашли простое объяснение. По ее мнению, увеличение числа потребителей обусловлено расторжением договоров энергоснабжения с управляющими компаниями и переходом потребителей на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком, а также подключением новых многоквартирных домов.

«В отчетном периоде компания продолжила работу, направленную на развитие клиентских сервисов и улучшение качества обслуживания потребителей, – рассказал генеральный директор компании Юрий Юрьев. – «Орловский энергосбыт» постоянно работает над тем, чтобы сделать дистанционные сервисы максимально доступными и удобными для всех потребителей. Рост числа потребителей – физических лиц дает нам дополнительный стимул для улучшения клиентских сервисов. С помощью онлайн-записи потребители могут забронировать удобное для себя время посещения клиентского офиса и получить услуги без ожидания в очереди».

ИА «Орелград»