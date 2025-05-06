Инфраструктуру образования модернизируют

Областные власти обновили структуру целевой программы.

Правительство региона внесло изменения в паспорт государственной программы «Образование в Орловской области». В частности, объем ее финансового обеспечения увеличен с 87,858 миллиарда рублей до 8,93 миллиарда рублей. В структуре программы появился региональный проект «Модернизация инфраструктуры общего образования в Орловской области», реализация которого намечена по 2029 год включительно. В его рамках запланированы мероприятия по созданию новых мест в школах. Решение проблемы власти объясняют ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.

Ранее строительство новых школ велось в рамках другого регионального проекта, который назывался «Современная школа». Куратором регионального проекта «Модернизация инфраструктуры общего образования в Орловской области» является заместитель губернатора по социальной политике. Пока эту должность сохраняет за собой Олег Ревякин. Общий объем финансирования данного проекта составляет 2,562 миллиарда рублей. Непосредственно на модернизации инфраструктуры системы общего образования планируется выделить 1,733 миллиарда рублей, а на создание новых мест в школах потратят 829,058 миллиона рублей.

Целями указанной государственной программы являются обеспечение высокого качества и доступности образования с учетом меняющихся запросов населения и перспективных задач развития общества и экономики государства, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций Орловской области.

Целевые индикаторы программы предусматривают создание оптимальных условий для обеспечения доступного, качественного и конкурентоспособного общего образования для всех слоев населения, внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

Кроме того, программа нацелена на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Еще одной важной задачей является создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

ИА «Орелград»