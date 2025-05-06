В Орле на улице Ленина высадили новые липы

6.5.2025 | 17:08 ЖКХ, Новости

Деревья приехали из Белгородского питомника.

Фото: Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла

Сотрудники МБУ «Спецавтобаза» с помощью спецмашины выкорчевали остатки прежних деревьев. Затем  вручную очистили ямы и подготовили их для посадки новых пяти лип. Саженцы с комом поместили в свежий грунт и хорошо пролили водой.

«Мы верим, что эти липы приживутся и станут украшением города. Это только начало зелёного благоустройства улицы», – сообщили в соцсетях учреждения.

Отметим, старые липы стали погибать после реконструкции улицы Ленина и создания опоясывающих летних веранд. Также к ухудшению состояния деревьев могла привести сильная обрезка.

 

ИА “Орелград”


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