В Орле на улице Ленина высадили новые липы

Деревья приехали из Белгородского питомника.

Сотрудники МБУ «Спецавтобаза» с помощью спецмашины выкорчевали остатки прежних деревьев. Затем вручную очистили ямы и подготовили их для посадки новых пяти лип. Саженцы с комом поместили в свежий грунт и хорошо пролили водой.

«Мы верим, что эти липы приживутся и станут украшением города. Это только начало зелёного благоустройства улицы», – сообщили в соцсетях учреждения.

Отметим, старые липы стали погибать после реконструкции улицы Ленина и создания опоясывающих летних веранд. Также к ухудшению состояния деревьев могла привести сильная обрезка.

ИА “Орелград”