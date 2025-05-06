В Орле госпитализирован ребенок после наезда самоката

6.5.2025 | 21:38 Новости, Происшествия

ДТП произошло 6 мая на улице Ленина.

Фото: УМВД России по Орловской области

По информации отдела Госавтоинспекции по Орлу, электросамокатом управлял 22-летний водитель. Примерно в 17:35 в районе дома №36 он допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. 11-летний пострадавший госпитализирован, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Отметим, на улице Ленина установили знаки, запрещающие движение на средствах индивидуальной мобильности. В праздничные дни ограничения расширены еще на несколько территорий, где проводятся массовые мероприятия.

ИА “Орелград”


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