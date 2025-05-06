В Орловской области ребёнку не дали остаться в интернате

6.5.2025 | 16:40 Новости

Он попал туда из-за «аморального образа жизни матери».

Фото: ИА «Орелград»

О ситуации рассказали в телеграм-канале «Дети 57», который представляет регионального уполномоченного по правам ребёнка Константина Домогатского.

Известно, что речь идёт о «маленьком ребёнке». По вышеуказанной причине его жизнь и здоровье оказались под угрозой. Ответственные органы составили акт и поместили его в специализированное учреждение.

Однако к орловскому детскому омбудсмену обратился отец малыша. Он оперативно установил своё отцовство в официальном порядке, а затем попросил содействия в возвращении ребёнка в семейную обстановку.

В итоге вопрос решили в кратчайшие сроки. Сейчас ребёнок находится со своим отцом.

«Жить с родным человеком – это естественная и необходимая потребность. Именно поэтому мы делаем всё возможное, чтобы дети не оказались в интернатных учреждениях», – пояснил Константин Домогатский.

ИА «Орелград»


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