Китайский и белорусский бизнес наращивают присутствие на российском рынке

В 2024 году количество заявок на регистрацию иностранных товарных знаков выросло на 18% по сравнению с досанкционным периодом.

Исследование активности зарубежных компаний провели «Онлайн Патент» и ВТБ. Проанализированы заявки компаний и физических лиц, поданные на регистрацию товарных знаков в Роспатент за последние пять лет. Всего за это время нерезиденты подали их около 50 тысяч. В 2022 году наблюдалось снижение на 25%. В 2024 году показатель достиг 11,8 тысяч заявок, превысив досанкционный уровень на 18%.

В минувшем году китайские компании и предприниматели увеличили количество заявок в два раза, если сравнивать с 2022. Лидирующие категории: электроника – 16%, одежда – 8%, машиностроение – 8%. Белорусский бизнес также удвоил количество заявок, сфокусировавшись на торговле – 12%, продуктах питания – 8%, косметике и молочной продукции – по 7%.

Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина отметила, что многие зарубежные компании наращивают активность, чтобы занять ниши, освободившиеся после ухода конкурентов. Вероятно, некоторые готовят почву к возможному возвращению на рынок.

Параллельно растет интерес к защите брендов и со стороны российского бизнеса – в первом квартале 2025 года произошел рост заявок на 28%, отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Напомним, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что внешнеторговый оборот с Республикой Беларусь за прошлый год вырос почти на 20%. По его словам, есть огромный потенциал дальнейшего развития сотрудничества. Также глава региона информировал, что большинство орловских предприятий успешно перестроили свою работу в условиях санкций. Недоступным сырью и комплектующим от европейских поставщиков нашли альтернативу у производителей из стран юго-восточной Азии.

ИА “Орелград”