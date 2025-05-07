Орловчанка оформила микрозаймы на постороннего человека

Женщина воспользовалась своим служебным положением.

В ближайшее время её уголовное дело рассмотрит суд. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Известно, что речь идёт о жительнице Орла. Ей вменяют статью «мошенничество».

Согласно текущей версии, она, используя документы своего работодателя, завладела паспортными данными другого сотрудника. Затем женщина оформила на него два микрозайма, причём просто через Интернет.

В общей сложности, она завладела 30 тысячами рублей. Затем она распорядилась денежными средствами по своему усмотрению.

ИА «Орелград»