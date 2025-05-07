У 19-летнего орловца изъяли почти полкило метилэфедрона

В отношении юного гражданина Следственной частью УМВД возбуждено уголовное дело.

Сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли свыше 450 граммов запрещенного к распространению вещества у жителя Орловской области 2006 года рождения. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

«По версии следствия, запрещенное к распространению вещество подозреваемый планировал сбывать бесконтактным способом. На время предварительного расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается», – сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области. В ведомстве уточнили, что 19-летний парень был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Сотрудники УКОН нагрянули в квартиру, которую молодой человек арендовал на территории Железнодорожного района города Орла. «Оперативники обнаружили несколько емкостей с веществом, предположительно, наркотическим, – сообщили в пресс-службе УМВД. – Находку направили в Экспертно-криминалистический центр областного УМВД. Согласно исследованию, орловец хранил 454,17 грамма метилэфедрона, что является особо крупным размером».

К слову, в первом квартале 2025 года сотрудниками органов внутренних дел Орловской области во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами пресекли 153 факта незаконного оборота наркотических средств, в том числе 140 тяжких и особо тяжких, 35 – совершенных в крупном и особо крупном размере. В 133 случаях правонарушения были связаны со сбытом наркотиков. Всего по выявленным преступлениям из незаконного оборота изъято 5,93 килограмма наркотических средств.

«К уголовной ответственности привлечено 33 лица. Пресечено 94 административных правонарушения линии незаконного наркооборота, по которым к ответственности привлечено 83 физических лица и одно юридическое лицо, на данных лиц судом наложены штрафы на общую сумму 310 тысяч рублей», – следует из информации УМВД.

ИА “Орелград”