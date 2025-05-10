Орловщина стремительно теряет людей

Смертность в регионе превышает рождаемость в 2,7 раза.

Демографическая ситуация в Орловской области остается тревожной. По данным Орелстата, в январе-феврале 2025 года она, как впрочем и во все последние годы, характеризовалась процессом естественной убыли населения. Определяющим фактором процесса депопуляции статистики называют превышение числа умерших над числом родившихся. Так, в целом по Орловской области за первые два месяца текущего года умерло в 2,7 раза больше граждан, чем родилось.

Всего в отчетном периоде скончалось 1862 орловца, а родился 681 ребенок. Правда, по сравнению с прошлым годом процесс естественной убыли населения несколько замедлился. Так, если в январе-феврале прошлого года смертность превысила рождаемость на 1378 человек, то в этом году естественная убыль пока составляет 1181 человек. Однако тревожит то, что по сравнению с предыдущим годом рождаемость в регионе сократилась на 61 ребенка.

Ситуация в городе Орле по сравнению со среднеобластными показателями выглядит даже относительно благополучной, поскольку в областном центре смертность превышает рождаемость «всего» в 2,5 раза. По оценкам Орелстата, с начала года в областном центре родилось 300 человек и умерло 753 человека. Стоит обратить внимание и на показатели младенческой смертности. За первые два месяца текущего года в регионе умерло пять детей в возрасте до 1 года. Это больше, чем годом ранее, когда была зафиксирована смерть четырех детей такого возраста.

Пока не очень-то спасает ситуацию и создание новых семей, хотя в целом в этом отношении ситуация немного улучшилась. Так, по данным Орелстата, в январе-феврале 2025 года на каждую тысячу заключенных браков в регионе приходилось 803 развода. Это, конечно, немало, но стоит учесть, что в январе-феврале 2024 года на каждую тысячу браков в Орловской области приходилось 1339 разводов.

Тем временем в Орле сотрудники Госавтоинспекции регионального УМВД приняли участие в конференции, посвященной демографической политике Российской Федерации. Она прошла в конференц-зале орловского отделения Народного фронта. В ее рамках сотрудники полиции озвучили статистику аварийности, а также рассказали о проводимых профилактических мероприятиях, направленных на повышения уровня безопасности на дорогах.

«Начальник отделения пропаганды БДД управления Госавтоинспекции регионального УМВД Наталья Шанина сообщила присутствующим о статистике аварийности, а также рассказала о профилактических мероприятиях, которые направлены на повышения уровня безопасности на дорогах, – сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области. – В частности, она упомянула о социальной кампании «Два колеса – одна ответственность», которая стартовала на днях в Орловской области. Данное мероприятие направлено на активную пропаганду соблюдения требований правил дорожного движения водителями и пассажирами мототранспорта, лицами, управляющими велосипедами средствами индивидуальной мобильности. В завершение встречи участники конференции предложили свои варианты решения вопросов в области социальной политики и демографии».

ИА «Орелград»