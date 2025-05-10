В Орле ненадлежащей признали рекламу известного банка

Решение по делу вынесла антимонопольная комиссия.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области завершила рассмотрение дела, возбужденного в отношении Альфа-Банка по признакам нарушений части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». Антимонопольщики рассматривали факт распространения в январе 2025 года на рекламном полотне, размещенном на окне помещения Туристического информационного центра, следующего текста: «Переводы для бизнеса без комиссии 0%».

По факты проверки был составлен акт проведения наблюдения за соблюдением обязательных требований в сфере рекламы. Комиссия оценила полотно с текстом и пришла к выводу, что оно отвечает квалифицирующим признакам рекламы. Таковыми, согласно нормам Закона «О рекламе», является уже тот факт, что реклама распространяется любым способом, в любой форме и любыми средствами. А информация об услугах банка распространялась на окне, то есть увидеть ее мог каждый прохожий.

Другим классифицирующим признаком рекламы является то, что она адресуется неопределенному кругу лиц. Под неопределенным кругом лиц в законе понимаются те лица, которые не могут быть заранее определены в качестве получателя рекламной информации и конкретной стороны правоотношения, возникающего по поводу реализации объекта рекламирования. Опять же, прохожие подпадают под это определение.

Кроме того, рекламой признается информация, которая направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование и поддержание интереса к нему и его продвижения на рынке. Вот и здесь говорилось о конкретном финансовом продукте. Данная информации обращала внимание и поддерживала интерес потребителей, в том числе, к возможности использования услуг банка по переводам для бизнеса без комиссии, сочли антимонопольщики.

В рамках рассмотрения дела они изучили список услуг указанного банка и установили, что на его официальном сайте имеется ограничение по бесплатным переводам и платежам физлицам, которое составляет до 10 миллионов рублей в месяц. Также на сайте сообщается, что переводы без комиссии действуют в рамках подписки, которая подключается новым клиентам с выручкой до 500 миллионов рублей в год, открывшим счет на определенных пакетах услуг.

В соответствии с частью 7 статьи 5 Закона «О рекламе», не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. В данном случае антимонопольщики сочли, что информация об условиях осуществления переводов и платежей по счету без комиссии отсутствовала в рекламе. Комиссия признала ее ненадлежащей, но решила предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе не выдавать, административное производство – не возбуждать. Решение антимонопольной службы может быть обжаловано в арбитражный суд.

ИА «Орелград»