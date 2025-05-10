В День Победы в Орле состоялся большой концерт и небо озарил праздничный фейерверк

10.5.2025 | 11:39 Важное, Культура

Праздничная программа включала выступления различных творческих коллективов и приглашенной звезды.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На сцене можно было услышать «Песни о главном» в исполнении детей. Также состоялся гала-концерт «Войны священные страницы», выступили ансамбль «Славица», Губернаторский симфонический оркестр, камерный хор «Лик». В финале гости праздника услышали певца Феликса Царикати и кавер-группу.

Перед началом салюта губернатор Андрей Клычков обратился к собравшимся, отметив важность праздника и роль Орловщины в победе над фашизмом.

“И сегодня мы продолжаем помогать фронту. А значит, Победа будет за нами!” – цитирует главу региона пресс-служба.

Салют организовали в двух точках города: традиционно у слияния рек Оки и Орлика, а также в Северном районе возле КДЦ «Металлург».

ИА “Орелград”


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