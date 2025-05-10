В Орле состоится спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы»

10.5.2025 | 11:49 Новости, Спорт

11 мая планируют выполнить 29 223 отжимания – по числу мирных дней с 1945 года.

ОкоФото

Рекорд посвящен 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет на территории Богоявленского собора . Начало в 14:00. Акция призвана не только почтить память предков, но и продемонстрировать физическую силу и духовные качества потомков победителей.

Принять участие может каждый желающий. Акция станет не только данью памяти, но и личным вызовом – возможностью проявить силу духа и гордость за своих предков, отмечают организаторы.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования