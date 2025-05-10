В Орле состоится спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы»

11 мая планируют выполнить 29 223 отжимания – по числу мирных дней с 1945 года.

Рекорд посвящен 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдет на территории Богоявленского собора . Начало в 14:00. Акция призвана не только почтить память предков, но и продемонстрировать физическую силу и духовные качества потомков победителей.

Принять участие может каждый желающий. Акция станет не только данью памяти, но и личным вызовом – возможностью проявить силу духа и гордость за своих предков, отмечают организаторы.

ИА “Орелград”