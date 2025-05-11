Семьям погибших на СВО следователей выплатят компенсации

При ранении положена выплата в 500 тысяч рублей, при смерти – 1 миллион.

Правительство Орловской области утвердило порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты членам семей раненных, погибших и умерших от ран сотрудников следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, выполнявших возложенные на них задачи на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины в период проведения специальной военной операции.

Постановление касается только тех сотрудников СК, которые постоянно проживали на территории Орловской области на дату получения ранения или гибели. При получении ранений и увечий выплата положена самим пострадавшим, она составляет 500 тысяч рублей. При гибели выплата вдвое больше – 1 миллион рублей. Средства будут выплачиваться из бюджета региона.

Право на единовременную денежную выплату в 1 миллион рублей имеют члены семей погибших и умерших сотрудников следственных органов: супруга, состоящая на день гибели сотрудника следственного органа в зарегистрированном браке с ним; дети младше 18 лет; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме; лица, находившиеся на иждивении погибшего сотрудника; его родители; полнородные и неполнородные братья и сестры. Если перечисленных родственников нет, то право на выплату получают совершеннолетние дети погибших.

Если на выплату претендуют несколько родственников, то она делится между ними. Мера социальной поддержки предоставляется однократно независимо от получения членами семей погибших сотрудников следственных органов других мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Орловской области. Для получения выплаты надо подать заявление в филиал Областного центра социальной защиты населения по месту жительства.

ИА «Орелград»