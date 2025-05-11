Участникам СВО дадут новые налоговые льготы

Дополнительные льготы будут распространяться и на членов их семей.

Как сообщает ФНС России, это ведомство совместно с Минфином подготовило проект изменений в Налоговый кодекс, которым предлагается ввести общефедеральные льготы по всем налогам на имущество для участников специальной военной операции и членов их семей. В 2024 году уже был введен ряд льгот. Новый законопроект, который сейчас проходит процедуру общественного обсуждения, предусматривает, что ветераны боевых действий и военнослужащие, принимающие или принимавшие участие в СВО, а также члены их семей будут освобождены от уплаты транспортного налога независимо от решений региональных властей.

«Льготу планируется предоставить по одному транспортному средству с максимальной исчисленной суммой налога, за исключением легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей, налог по которым исчисляется с повышающим коэффициентом 3, а также водных (кроме моторных лодок) и воздушных транспортных средств, – уточнили в ФНС. – Также вышеперечисленных лиц планируется освободить от уплаты земельного налога в отношении 600 квадратных метров площади одного земельного участка независимо от его места нахождения».

Льготы предлагается применять в целом за весь календарный год, в течение которого налогоплательщик участвовал в СВО независимо от фактического периода такого участия в течение года, добавили в налоговой службе. Также предлагается предусмотреть проактивный, то есть беззаявительный порядок применения указанных льгот, начиная с налогового периода 2022 года. Это означает, что налоговики сами будут искать информацию о льготниках, пользуясь каналами информационного обмена с другими ведомства, в том числе с Минобороны России.

Ранее сотрудники Управления Минюста России по Орловской области приняли участие во Всероссийском совещании по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. В формате видеоконференцсвязи в нем приняли участие более 600 человек из всех регионов. В совещании также принимали участие представители государственных юридических бюро, адвокаты и нотариусы, представители Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

«В рамках совещания обсуждались вопросы, связанные с совершенствованием нормативного правового регулирования, направленного на разрешение вопросов, возникающих у участников специальной военной операции и их родных. Так, например, в январе 2025 года Минюстом России был принят приказ, уточняющий льготы для участников СВО и их семей при обращении за совершением нотариальных действий», – сообщило Управление Минюста России по Орловской области.

Глава Минюста России Константин Чуйченко отметил, что система бесплатной юридической помощи динамично развивается. «Принимается ряд мер, направленных на совершенствование правового регулирования, создание государственных юридических бюро, цифровую трансформацию этого института. В 2024 году зафиксировано более 648 тысяч случаев оказания бесплатной юридической помощи. Это на 34 процента превышает показатель 2023 года», – сообщил Константин Чуйченко.

ИА «Орелград»