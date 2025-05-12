В заповедной зоне Орла заметили подозрительное строительство

На странный факт внимание обратила городская КСП.

В августе 2024 года павильон на улице Гостиной, дом 6а, используемый в разные периоды под магазин и кафе, вывезли, и на земельном участке начались строительные работы по заливке фундамента и подведению коммуникаций. То есть в границах заповедной зоны началось строительство нового объекта. Об этом говорится в материалах Контрольно-счетной палаты города Орла, с которыми уже ознакомились депутаты Орловского горсовета.

«В управлении градостроительства города Орла разрешительные документы по капитальному строительству павильона, здания, дома по адресу: г. Орел, ул. Гостиная, д. 6а отсутствуют», – отмечает КСП. Аудиторы провели проверку и выяснили, что еще в марте 2020 года решением Орловского городского Совета народных депутатов по обращению администрации города Орла было согласовано предоставление в аренду сроком на 49 лет земельного участка площадью 40 квадратных метров, расположенного по указанному выше адресу.

Земельный участок находится в границах территории заповедной зоны городского округа «Город Орел» (зона № 1), установила КСП. В декабре 2020 года управление градостроительства и архитектуры администрации города Орла согласовало эскизный проект капитального ремонта торгового павильона, расположенного там. Ремонт было разрешено проводить «при условии соблюдения запрета строительства объектов капитального строительства и их реконструкции, связанной с изменением их параметров». А 25 февраля 2021 года решением Орловского городского Совета народных депутатов было одобрено изменение архитектурного облика торгового павильона на Гостиной, 6а, в связи с ремонтом фасадов здания.

Аудиторы в результате пришли к такому выводу: «Управление муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) не осуществляет муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории города Орла, за использованием по назначению и сохранностью земельного участка заповедной зоны города Орла; не приняло мер по освобождению муниципального земельного участка в заповедной зоне города Орла от незаконно возводимого объекта».

ИА «Орелград»