Долг Орловской области сократился почти на 700 миллионов рублей

12.5.2025 | 8:00 Новости, Экономика

В структуре долга нет дорогих коммерческих обязательств.

Фото: ИА “Орелград”

По итогам 2024 года государственный долг Орловской области снизился на 682 миллиона рублей. По состоянию на 1 января 2025 года он сложился в объеме 23,166 миллиарда рублей, или 63 процента от налоговых и неналоговых доходов, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. В его структуре задолженность по рыночным заимствованиям отсутствует. Об этом говорится в отчете, подготовленном сотрудниками регионального департамента финансов.

Ранее губернатор Андрей Клычков сообщил, что с Орловской области могут списать 8 миллиардов рублей по бюджетным кредитам. В частности, он упомянул об этом в ходе ежегодной пресс-конференции, которая проходила в марте в стенах администрации Орловской области. В правительстве страны в тот момент рассматривали вопрос списания части госдолга тем регионам, которые направят сопоставимые суммы на развитие инфраструктуры, отмечала пресс-служба губернатора.

«1 февраля были утверждены новые правила списания задолженности субъектов, – сказал тогда Андрей Клычков. – Мы попали в ряд регионов с особыми условиями. Уже направили обращение в Министерство финансов России с просьбой рассмотреть вопрос о списании задолженности Орловской области по отдельным бюджетным кредитам. Предоставили полную информацию – высвобождаемые средства направим на мероприятия в сфере поддержки инвестиций и реализации инфраструктурных проектов».

Продолжение последовало в начале мая. Как уже рассказывал «Орелград», на заседании правительства региона руководитель департамента финансов Елена Сапожникова сообщила, что обращение в Министерство финансов РФ уже направлено. Оно содержит перечень намерений по направлению высвобождаемых средств на определенные правительством Российской Федерации цели (для последующего списания бюджетных кредитов). Причем общий объем составляет уже 12,854 миллиарда рублей, а не 8 миллиардов, как сообщалось два месяца назад.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования