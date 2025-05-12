Долг Орловской области сократился почти на 700 миллионов рублей

В структуре долга нет дорогих коммерческих обязательств.

По итогам 2024 года государственный долг Орловской области снизился на 682 миллиона рублей. По состоянию на 1 января 2025 года он сложился в объеме 23,166 миллиарда рублей, или 63 процента от налоговых и неналоговых доходов, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации. В его структуре задолженность по рыночным заимствованиям отсутствует. Об этом говорится в отчете, подготовленном сотрудниками регионального департамента финансов.

Ранее губернатор Андрей Клычков сообщил, что с Орловской области могут списать 8 миллиардов рублей по бюджетным кредитам. В частности, он упомянул об этом в ходе ежегодной пресс-конференции, которая проходила в марте в стенах администрации Орловской области. В правительстве страны в тот момент рассматривали вопрос списания части госдолга тем регионам, которые направят сопоставимые суммы на развитие инфраструктуры, отмечала пресс-служба губернатора.

«1 февраля были утверждены новые правила списания задолженности субъектов, – сказал тогда Андрей Клычков. – Мы попали в ряд регионов с особыми условиями. Уже направили обращение в Министерство финансов России с просьбой рассмотреть вопрос о списании задолженности Орловской области по отдельным бюджетным кредитам. Предоставили полную информацию – высвобождаемые средства направим на мероприятия в сфере поддержки инвестиций и реализации инфраструктурных проектов».

Продолжение последовало в начале мая. Как уже рассказывал «Орелград», на заседании правительства региона руководитель департамента финансов Елена Сапожникова сообщила, что обращение в Министерство финансов РФ уже направлено. Оно содержит перечень намерений по направлению высвобождаемых средств на определенные правительством Российской Федерации цели (для последующего списания бюджетных кредитов). Причем общий объем составляет уже 12,854 миллиарда рублей, а не 8 миллиардов, как сообщалось два месяца назад.

ИА «Орелград»