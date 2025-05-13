К 17 июля в Орле в Медведевском лесу обустроят мемориал

В этот день православные христиане вспоминают о семье Николая Второго.

В религиозном календаре дата называется Днём царственных страстотерпцев. Верующие вспоминают о самом императоре, его супруге, сыне Алексее и троих дочерях. В этот день в 1918-м году в Екатеринбурге они были расстреляны.

Как рассказали в пресс-службе Орловской митрополии, сейчас в Медведевском лесу ведётся активная работа по созданию «Мемориального парка памяти жертвам репрессий XX века». Объект должен появиться на территории скита в честь святых новомучеников и исповедников российских (у места захоронения жертв репрессий и оккупации). В свою очередь, скит относится к мужскому монастырю во имя святого Кукши.

На данный момент здесь залит фундамент и выведен цоколь часовни в честь святых новомучеников. Также установлен поклонный крест в честь царственных страстотерпцев. Следующая задача — благоустроить территорию вокруг креста. Это планируется сделать к 17 июля, памятному дню.

«Реализация проекта нуждается в духовной и материальной поддержке», – отметили в пресс-службе. Оказать финансовую помощь можно по реквизитам, опубликованным на официальном сайте митрополии.

ИА «Орелград»