В Орле в общежитии кампуса завершились монолитные работы

Он станет важной частью масштабного проекта.

Об этом сообщает пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства».

«На сегодняшний день на территории стройплощадки специалисты завершили монолитные работы на всех трех зданиях общежития общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Проживать там будут около 1500 учащихся», – рассказали в компании.

Сейчас в этих зданиях ведутся работы по монтажу кровли, а также по устройству наружных и внутренних стен. Позднее их соединят между собой надземными и подземными переходами. В общежитии будут не только комнаты для студентов, но и помещения для обучения и досуга, а также спортивные залы.

Также продолжается строительство учебно-лабораторного корпуса. Его общая площадь составит около 27 тысяч квадратных метров.

Сдать студенческий кампус полностью планируется в следующем году.

ИА «Орелград»