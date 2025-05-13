В Орле в общежитии кампуса завершились монолитные работы

13.5.2025 | 16:31 Важное, Новости, Образование, Строительство

Он станет важной частью масштабного проекта.

Фото: ppk-ez.ru

Об этом сообщает пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства».

«На сегодняшний день на территории стройплощадки специалисты завершили монолитные работы на всех трех зданиях общежития общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Проживать там будут около 1500 учащихся», – рассказали в компании.

Сейчас в этих зданиях ведутся работы по монтажу кровли, а также по устройству наружных и внутренних стен. Позднее их соединят между собой надземными и подземными переходами. В общежитии будут не только комнаты для студентов, но и помещения для обучения и досуга, а также спортивные залы.

Также продолжается строительство учебно-лабораторного корпуса. Его общая площадь составит около 27 тысяч квадратных метров.

Сдать студенческий кампус полностью планируется в следующем году.

ИА «Орелград»


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