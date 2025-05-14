Орловца будут судить за убийство отца

Житель Орловской области не признаёт вину.

Преступление произошло в Шаблыкинском районе в деревне Какуренка. Как рассказали в орловском управлении Следственного комитета, дело уже завершено и передано в суд.

Убийство имело место перед Новым годом — в ночь на 28 декабря. Отец и сын вместе распивали спиртное. Затем возник бытовой конфликт.

Согласно текущей версии, сын нанёс отцу удары ногами (по лицу и туловищу), а также удар ножом (в шею). В итоге тот скончался.

«Вину в совершённом преступлении мужчина не признал», – отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»