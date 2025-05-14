Орловец пришёл в суд с огнестрельным оружием

14.5.2025 | 16:00 Закон и порядок, Новости

Однако этот факт отследили приставы.

Фото: УФССП по Орловской области

Об этом рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Случай произошёл в первом квартале текущего года.

В этот же период орловцы пытались пронести в здания судов 16 единиц боеприпасов, 88 единиц газового

и травматического оружия, 24 электрошокера. Также приставы отследили 455 предметов, которые относились к другим категориям, но тоже представляли угрозу для безопасности окружающих.

В итоге ничто их этого не попало в залы заседаний.

«Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено», – отметили в пресс-службе управления.

ИА «Орелград»


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