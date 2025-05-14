В Орле запретили менять интерьер памятника Тургеневу

Утвержден новый правовой режим в границах зоны охраны монумента.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области утвердило границы и правовой режим использования территории памятника писателю Ивану Тургеневу. Он расположен на территории городского парка культуры и отдыха, имеет статус объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения. Монумент был воздвигнут в 1968 году.

В соответствии с приказом управления на территории памятника разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения его сохранности. В то же время запрещается капитальное строительство и увеличение объемно-пространственных характеристик, проведение земляных, строительных и мелиоративных работ, а также работ, изменяющих предмет охраны памятника либо ухудшающих условия, необходимые для его сохранности.

Нельзя проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия, хранить на его территории взрывчатые и огнеопасные материалы, предметы и вещества, загрязняющие интерьер. Рядом с памятником запрещено размещать оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта, независимо от мощности данного оборудования.

Отдельные требования установлены к объектам капитального строительства, расположенным поблизости. Так, разрешается их ремонт и реконструкция без увеличения объемно-пространственных характеристик, ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности памятника. Запрещается распространение наружной рекламы. Приказ уже вступил в силу, его копия будет направлена в орган кадастрового учета для регистрации в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

ИА “Орелград”