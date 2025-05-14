В Орле пересмотрели тарифы на проведение КТ

Региональное тарифное соглашение получило дополнения.

Сразу два дополнительных соглашения заключены к «Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Орловской области на 2025 год от 24 января 2025 года». Об этом говорится в обзоре законодательных новелл, подготовленном специалистами производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. В частности, размер тарифа на проведение компьютерной томографии (КТ) без контрастирования уменьшен с 2676,2 рубля до 2413,37 рубля. В то же время тариф на проведение КТ с контрастированием увеличен с 4639,8 рубля до 5058,43 рубля.

«Установлен тариф на назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы (АСИТ-терапия) – 189,1 рубля, – добавляют аналитики. – Коэффициент половозрастного состава, используемый для расчета дифференцированных подушевых нормативов для БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи» на 2025 год, уменьшен с 1,017 до 1,015».

Кроме того, скорректирована сводная информация об объеме финансового обеспечения фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов на 2025 год. Общий размер финансового обеспечения ФАП увеличен с 350,925 миллиона рублей до 352,147 миллиона рублей. В частности, установлены размеры финансового обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов, начавших работу с марта этого года: Туровский ФАП Верховского района – 820,6 тысячи рублей, Сетушинский ФАП Залегощенского района – 568,1 тысячи рублей, Больше-Куликовский ФАП Орловского муниципального округа – 568,1 тысячи рублей.

Тем временем правительство региона скорректировало «Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Согласно поправкам, средние подушевые нормативы финансирования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в расчете на 1 жителя в 2025 году сокращены с 5623,3 рубля до 5623,2 рубля, но на 2026 год они увеличены с 2293,8 рубля до 2293,9 рубля.

Объем посещений с профилактической и иными целями в амбулаторных условиях в расчете на 1 жителя/застрахованное лицо за счет средств обязательного медицинского страхования уменьшен с 3,537257 до 3,385758. Также скорректированы: стоимость программы по условиям ее оказания; перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой со свободных цен; средние нормативы объема оказания и средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2025-2027 годы.

ИА “Орелград”