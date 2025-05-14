Завтра главный пристав Орловщины проведёт приём граждан

Его темой станет защита интересов детей.

В том числе, речь пойдёт об алиментах.

Приём пройдет с 10:00 до 13:00 в здании регионального управления службы судебных приставов (в Орле на Авиационной, 5). Гражданам нужно будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Также потребуется предварительная запись (через официальный сайт управления или по телефону (4862) 72-52-80)).

Напомним, что в данный момент пост главы Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области занимает Татьяна Аксютина (на правах исполняющей обязанности).

ИА «Орелград»