Дрон «Овод» в первые же сутки уничтожил БТР

Его доставили на передовую силами Регионального штаба ОНФ и Орловского института культуры.
Об этом рассказал Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома «Народного фронта», депутат областного совета.
Дрон закупили для бойцов и доставили на передовую (на харьковское направление) всего за три дня.
«Результат не заставил себя долго ждать. За первые сутки с его помощью были уничтожены два пулемётных бункера и БТР противника», – написал Филонов.
Бойцы разведывательного батальона, которые используют БПЛА, записали видеоролик, в котором поблагодарили волонтёров за оказанную помощь. Также участники СВО отметили, что дрон, благодаря высокому качеству сборки, выдержал попадание осколка в корпус.
ИА «Орелград»