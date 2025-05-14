Дрон «Овод» в первые же сутки уничтожил БТР

14.5.2025 | 12:20 Новости, СВО

Его доставили на передовую силами Регионального штаба ОНФ и Орловского института культуры.

Фото: vk.com/filonovvladimir

Об этом рассказал Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома «Народного фронта», депутат областного совета.

Дрон закупили для бойцов и доставили на передовую (на харьковское направление) всего за три дня.

«Результат не заставил себя долго ждать. За первые сутки с его помощью были уничтожены два пулемётных бункера и БТР противника», – написал Филонов.

Бойцы разведывательного батальона, которые используют БПЛА, записали видеоролик, в котором поблагодарили волонтёров за оказанную помощь. Также участники СВО отметили, что дрон, благодаря высокому качеству сборки, выдержал попадание осколка в корпус.

ИА «Орелград»


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