На Орловщине ко Дню Победы поддержали не всех детей войны

15.5.2025 | 10:40 Новости, Общество

Об этом рассказали в Департаменте социальной защиты Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Как пояснили в подразделении областной администрации, выплату к юбилейному Дню Победы получили 1897 жителей Орловщины, которые входят в данную категорию граждан. Напомним, размер разового поощрения составил пять тысяч рублей.

Всего в нашем регионе проживают около 40 тысяч детей войны. В департаменте рассказали, что 96% из них ежемесячно получают не только денежные выплаты, но и компенсацию оплаты коммунальных услуг.

Таким образом, к 9 мая орловские власти дополнительно поддержали только тех детей войны, которые не входят в эти 96%.

ИА «Орелград»


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