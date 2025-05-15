На Орловщине ко Дню Победы поддержали не всех детей войны

Об этом рассказали в Департаменте социальной защиты Орловской области.

Как пояснили в подразделении областной администрации, выплату к юбилейному Дню Победы получили 1897 жителей Орловщины, которые входят в данную категорию граждан. Напомним, размер разового поощрения составил пять тысяч рублей.

Всего в нашем регионе проживают около 40 тысяч детей войны. В департаменте рассказали, что 96% из них ежемесячно получают не только денежные выплаты, но и компенсацию оплаты коммунальных услуг.

Таким образом, к 9 мая орловские власти дополнительно поддержали только тех детей войны, которые не входят в эти 96%.

ИА «Орелград»