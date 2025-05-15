Облсовет направил груз в зону СВО

Он предназначается для добровольческой бригады «БАРС-Курск».

Груз формировался по заявкам военнослужащих – при поддержке народных избранников из фракции «Единой России». Накануне посылки бойцам передали спикер Леонид Музалевский и депутат Ирина Пашкова, совершившие рабочую поездку.

Как пояснил Музалевский, данное подразделение защищает приграничные территории в Курской области. «Ежедневно они контролируют спокойствие жителей Курской области, помогают войскам ВС РФ в борьбе с диверсионно-разведывательными группами противника, а также содействуют работе ПВО», – указал он.

В составе бригады служат, в том числе, представители нашего региона. В их числе – депутат областного совета Максим Лагутин, который находится на СВО с ноября минувшего года. В рамках поездки Музалевский вручил ему медаль регионального парламента «За самоотверженность и патриотизм».

ИА «Орелград»