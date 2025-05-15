Под Орлом подрядчик не выходит на объект два месяца

Орловский губернатор призвал «не церемониться».

О проблеме стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. О ситуации с дорожным ремонтом в Орловском муниципальном округе доложил исполняющий обязанности главы образования Александр Черных.

«Деревня Киреевка. Подрядчик — ООО «СК СтройГрупп». Стоимость контракта — 10 миллионов 87 тысяч. Срок окончания работ — 15 сентября. В настоящее время подрядчик к работам не приступил. Ведётся претензионная работа по этому объекту», – рассказал чиновник.

Согласно данным с госзакупок, компания должна была осуществить комплексный ремонт улично-дорожной среды в населённом пункте. Победителя аукциона выбрали ещё в марте.

Информация вызвала неудовольствие у губернатора Андрея Клычкова. Он обратил внимание, что подрядчик игнорирует задание не несколько недель, а несколько месяцев. Клычков призвал «не церемониться» с компанией (но всё же дать ей последний шанс).

«Потом мы с вами будем за них краснеть перед жителями… Я прошу оценить ситуацию с точки зрения закона — возможности расторжения контракта или понуждения к выполнению работ», – высказался Клычков.

ИА «Орелград»