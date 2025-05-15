Неудачный разворот КАМАЗа довёл орловца до суда

15.5.2025 | 11:46 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Житель Орловской области был нетрезв.

Фото: vk.com/club56875931

Как рассказали в Следственном комитете России, суд завершил рассмотрение дела, возбуждённого по статье «причинение смерти по неосторожности». В преступлении обвинялся житель Покровского района — водитель грузового автомобиля.

Смертельный инцидент произошёл в селе под названием Верхососенье Первая Середина, в ночное время суток. Мужчина находился во дворе собственного дома. Он сидел в кабине машины и распивал спиртные напитки.

Затем орловец решил развернуть грузовик. При этом он не убедился, что рядом нет других людей. Его знакомый оказался «в ненужном месте в ненужный момент» и попал под колёса, получив травмы, несовместимые с жизнью.

Суд приговорил водителя к полутора годам ограничения свободы.

ИА «Орелград»


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