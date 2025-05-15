Сестре погибшего орловца передали его награду

15.5.2025 | 10:30 Новости, СВО

Алексей Апальков заслужил Орден Мужества на спецоперации.

Фото: vk.com/id679974510

Об этом рассказал глава Ливенского района Анатолий Шорохов.

Апальков родился в селе Кунач в 1962-м году. После школы попал на срочную службу в вооружённые силы, а затем стал профессиональным военным. Орловец отдал армии четверть века.

В ноябре минувшего года мужчина, несмотря на возраст, принял решение заключить контракт с Министерством обороны России и отправиться на спецоперацию. Однако вскоре после начала службы в зоне СВО орловец погиб.

Алексея Апалькова похоронили в родном селе. В январе этого года его посмертно отметили Орденом Мужества.

Награду передали его сестре Ольге Злобиной. Это сделал сам Шорохов, а также глава отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Ливен и Ливенского района Пётр Селин. Также память орловца почтили минутой молчания.

ИА «Орелград»


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