В Орловской области будут по-новому определять малоимущих

Вступили в силу поправки, внесенные в региональный закон.

Вступили в силу поправки, внесенные на последней сессии депутатами Орловского облсовета в Закон «О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и порядке признания граждан малоимущими в Орловской области».

«Уточнен перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина в целях подтверждения права граждан на получение жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, и сведения о доходах, получаемые органом местного самоуправления в рамках межведомственного информационного взаимодействия», – сообщили аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс, которые провели обзор поправок.

Так, отныне при определении размера дохода не учитываются: вознаграждения, полученные детьми, возраст которых в расчетном периоде составлял менее 18 лет и которые в указанный период обучались в общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения, за исключением обучения только по дополнительным образовательным программам, не менее 6 месяцев.

Также теперь не учитываются суммы возвращенного налога на доходы физических лиц в связи с получением права на налоговый вычет через работодателя, и денежные средства, возвращенные после перерасчета налоговой базы с учетом предоставления налоговых вычетов по окончании налогового периода. Кроме того, из закона исключено положение, согласно которому при определении размера дохода учитывались доходы, полученные в натуральной форме.

ИА «Орелград»