В Орловской области насчитали почти 3000 совместителей

Статистики оценили ситуацию на региональном рынке труда.

В Орловской области по отчетным данным организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, численность их штатных работников без учета совместителей в феврале 2025 года составила 156,6 тысячи человек, или 96,4 процента от общей численности замещенных рабочих мест. Такие оперативные данные приводит Орелстат. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих же организациях в отчетный период времени привлекалось еще 5,9 тысячи человек.

«По сравнению с январем 2025 года общая численность всех указанных категорий работников увеличилась на 0,1 процента, – информирует Орелстат. – В феврале 2025 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,8 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам – 1,9 процента».

В целом в регионе в феврале 2025 года насчитывалось 2867 так называемых внешних совместителей. Больше всего их было в сфере образования – 1288 человек. На втором месте идет сфера здравоохранения и оказания социальных услуг – 459 внешних совместителей, на третьем месте разместилась деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – в этой сфере на условиях внешнего совместительства трудятся 222 человека.

Тем временем Государственная инспекция труда в Орловской области объяснила, сколько часов в предпраздничный день должны работать совместители и работники с неполной занятостью. В ведомстве сообщили, что согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. При этом работа на условиях неполного рабочего времени не ограничивает какие-либо трудовые права работников, о чем гласит уже статья 93 ТК РФ.

«Что касается совместителей, то гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, должны предоставляться им в полном объеме (ст. 287 ТК РФ), – следует из информации Государственной инспекции труда в Орловской области. – Это означает, что в предпраздничный день продолжительность рабочего дня или смены уменьшается на один час для любого сотрудника. Это касается и тех, кто работает на условиях неполного рабочего времени или по совместительству».

В инспекции привели такой пример: по условиям трудового договора сотрудник работает 4 часа в день. Это означает, что продолжительность его работы в предпраздничный день составит 3 часа. А если продолжительность рабочего дня или смены сотрудника составляет один час или менее, то в этот день ему вообще не нужно выходить на работу.

ИА «Орелград»