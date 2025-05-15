Орловцы могут задать главе Рособрнадзора вопросы о ЕГЭ

Анзор Музаев 19 мая в прямом эфире ответит на вопросы граждан.

Горячая линия, посвященная проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году, пройдет в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 19 мая в 9:30 часов по московскому времени. Информацию об этом сообщил департамент образования Орловской области. В ведомстве уточнили, что трансляция будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

«Перед началом экзаменов руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев и специалисты ведомства ответят на самые актуальные вопросы выпускников, их родителей и учителей, касающиеся: проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2025 году; особенностей сдачи ЕГЭ и ОГЭ различными категориями участников; содержания экзаменационных материалов; особенностей сдачи ЕГЭ и ОГЭ выпускниками из новых и приграничных регионов; пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору выпускниками; процедуры апелляции и других тем, связанных с предстоящими экзаменами», – перечислили в департаменте.

Кстати, вопросы уже принимаются по электронной почте: ege2025@obrnadzor.gov.ru и в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте». В департаменте образования напомнили, что основной период ЕГЭ стартует 23 мая, а ОГЭ для девятиклассников начнется 21 мая. В преддверии этого вице-премьер России Дмитрий Чернышенко провел совещание по вопросу готовности к проведению государственной итоговой аттестации. О его словам, грамотная организация экзамена на местах — это важное условие для хороших результатов.

«За последние 2 года по результатам мониторинга демонстрируют устойчивый образцовый уровень проведения экзаменационной кампании Новосибирская, Белгородская, Тамбовская и Ленинградская области, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, города федерального значения Севастополь и Москва. Необходимо главам регионов взять на личный контроль ключевые вопросы, связанные с проведением государственной итоговой аттестации», — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Все результаты ГИА обязательно заносятся в федеральную информационную систему. В целом по стране в экзаменационные пункты будет привлечено свыше 300 000 профильных специалистов, более 6000 медицинских работников и около 40 000 общественных наблюдателей. В Орловской области с 12 мая 2025 года началась выдача уведомлений для участников ГИА и ЕГЭ основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году.

«Обучающиеся получают уведомления в своих образовательных организациях, выпускники прошлых лет — в местах регистрации на сдачу ЕГЭ, пояснили по этому поводу в Орловском региональном центре оценки качества образования. – Участники ЕГЭ, подававшие заявление через информационную систему образовательных услуг «Виртуальная школа», получают уведомления в казенном учреждении Орловской области «Региональный центр оценки качества образования». При получении уведомления необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность».

Напомним также, что с 2024 года по поручению президента Владимира Путина у выпускников появилось право пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету. В этом году такие пересдачи пройдут 3 и 4 июля.

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ИА «Орелград»