Антихолерические учения взбудоражили орловцев

Дело дошло до мата и рукоприкладства, рассказали в Детской поликлинике №1 Орла.

Учения по выявлению и ликвидации очага холеры состоялись в этом медицинском учреждении сегодня. Однако мероприятие внезапно вызвало у посетителей поликлиники агрессивную реакцию. Соответствующие видео появились в соцсетях.

Также эту информацию «Орёлтаймс» подтвердила Заместитель главного врача по медицинской части Ольга Шишкина.

«Родители были предупреждены, но некоторые вели себя особенно безобразно: оскорбляли медиков, поднимали руку на сотрудников. Один мужчина действовал хуже всех: он буквально вдавил в дверь нашего охранника», – указала она.

Также не с лучшей стороны проявили себя те, кто в момент проведения учений оказался не внутри поликлиники, а за её пределами. «Медработники старались объяснить людям, что пока входить нельзя. Но в их адрес летели трёхэтажные маты», – рассказала Шишкина.

При этом мероприятие продлилось около получаса. Ранее аналогичные учения проводили в Орловской областной клинической больнице. Они прошли без происшествий.

ИА «Орелград»