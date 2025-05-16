Клычков обсудил зарплаты строителей аэропорта с главой трудовой инспекции

16.5.2025 | 16:20 Закон и порядок, Новости

Встреча состоялась сегодня в администрации Орловской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

С губернатором пообщался руководитель Государственной инспекции труда в нашем регионе Сергей Авдеев.

Напомним, что на этой неделе Андрей Клычков объявил о расторжении договора с НАО «Ирмаст-Холдинг» – генеральным подрядчиком проекта по реконструкции аэропорта. Ранее стало известно, что рабочие, которые трудились на этом строительстве, начали требовать выплаты заработанных денег через суд.

Тема обсуждалась и на встрече Клычкова с Авдеевым. Как сообщает пресс-служба губернатора, «вопрос находится на контроле Государственной инспекции труда в Орловской области», также информация передана в Федеральную службу по труду и занятости.

Со своей стороны, губернатор заметил, что «часть зарплаты уже выплачена», но признал существование остатка, который должен быть доведён до получателей.

ИА «Орелград»


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