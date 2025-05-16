Дело о хлопке с пятью погибшими направлено в суд

За смертельное ЧП на производстве ответит экс-начальник отдела орловского предприятия.

Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. «Вину в совершённом преступлении обвиняемый не признал», – отметили в ведомстве.

ЧП случилось во Мценске в 2020-м году в январе. Местом действия стали производственные площадки «Завода профессионального оборудования».

Как установило следствие, теперь уже бывший начальник отдела капитального ремонта и строительства предприятия, являясь ответственным лицом, допустил нарушения техники безопасности. Мужчина привлёк к работам подрядчика, не заключая с ним договор. Компания должна была выполнить малярные работ по гидроизоляции трёх подземных железобетонных очистных резервуаров.

При этом экс-начальник отдела не обеспечил контроль за этой деятельностью, а также не проследил за тем, чтобы гидроизоляция достигла стадии полного высыхания. Уже на следующий день после окончания малярных работ он запустил в цех пятерых рабочих (причём — граждан иностранных государств).

Их задачей являлся монтаж оборудования очистных сооружений. При этом использовался источник открытого огня. Результатом неосторожности стал хлопок смеси легколетучих компонентов растворителя, скопившихся во всех трёх резервуарах.

В результате ЧП погибли пять человек, находившихся в цехе. Ещё трое получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Мужчине вменяется статья «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». СКР уточняет, что по делу был осуществлён значительный комплекс действий. В частности, были проведены многочисленные экспертизы, а число опрошенных свидетелей составило около 120 человек.

ИА «Орелград»