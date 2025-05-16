Орловское отделение ЛДПР проводит народное голосование за озеленение

16.5.2025 | 15:46 ЖКХ, Новости

Орловцы могут выбрать места для будущей высадки деревьев.

Региональное отделение партии предлагает свой проект в качестве ответной меры на действия городских властей, которые ежегодно вырубают зелёные насаждения. Это стабильно вызывает у орловцев неудовольствие и возмущение.

«Уже долго идёт борьба орловчан с городской администрацией по вопросам вырубки. Мы за жителей! Поэтому решать проблему будем контрмерой. Сажать! Но там, где предпочтут горожане. Поэтому, дорогие орловчане, голосуйте! Сделаем город зелёным вместе!» – заявил руководитель Орловского отделения ЛДПР Владислав Числов.

На первом этапе голосования, с сегодняшнего дня по 30 июня, участники смогут выбрать районы Орла, где осуществят посадки. В течении июля (с 1 по 31 число) предстоит определить конкретное место.

Голосование проводится в официальном телеграм-канале Орловской ЛДПР.

ИА «Орелград»


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