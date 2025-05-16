В Орле ремонт гимназии №39 проверил депутат горсовета

16.5.2025 | 10:47 Новости, Образование

У народного избранника возникли вопросы к качеству и темпам работ.

Фото: orlvestnik.ru

Депутатскую проверку провёл Владислав Гефель. Напомним, планируется, что отремонтированное здание гимназии станет доступным для учеников и педагогов с начала ближайшего нового учебного года. По мнению депутата, это всё ещё возможно, но при выполнении ряда условий.

«Возникли вопросы как к качеству некоторых работ, так и к скорости процесса закупок необходимых материалов. На сегодняшний день еще не закуплены ни двери, ни сантехника», – пояснил Гефель.

Он напомнил, что сама процедура закупки занимает достаточно длительное время. При этом, чтобы сдать работы к установленному сроку, придётся «вести счёт на дни».

Тем не менее, депутат признал, что недочёты, выявленные ранее, устраняются. В частности, подрядная организация переделала пол в спортивном зале.

ИА «Орелград»


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