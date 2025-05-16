Прокуратура разобралась с «обезвоживанием» орловской глубинки

16.5.2025 | 10:41 ЖКХ, Новости

Селянам пересчитали плату за ЖКХ.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Также виновное лицо привлечено к административной ответственности.

Факт нарушения установила Новодеревеньковская межрайонная прокуратура.

Коммунальные проблемы имели место в январе этого года в Старогольском сельском поселении в деревне Благодать. Местные жители остались без холодной воды — на слишком долгий срок. При этом ответственная организация (МУП «Комхоз») не обеспечила селянам подвоз живительной влаги.

В результате прокурорского вмешательства водоснабжение было восстановлено. Орловцам пересчитали плату за водоснабжение.

Кроме того, в отношении директора МУП «Комхоз» возбудили административное дело. Его уже рассмотрели. Известно, что мужчину привлекли к административной ответственности.

ИА «Орелград»


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