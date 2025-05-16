Воспитанник орловского хоккея дебютировал в НХЛ

16.5.2025 | 11:15 Новости, Спорт

Александр Никишин сыграл против Александра Овечкина.

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Орловец провёл на льду 10 минут и 33 секунды. Это произошло в рамках поединка «Каролины Харрикейнс» с «Вашингтон Кэпиталз». Никишин является защитником первой команды, Овечкин — нападающим второй.

Игра завершилась победой «Каролины». После этого команда вышла в полуфинал плей-офф (счёт серии — 4:1).

Александр Никишин играл под номером 21. Он нанёс два броска по воротам и выполнил два силовых приёма. Также орловца удаляли со льда на две минуты (во втором периоде).

Никишин родился в Орле в 2001-м году. Здесь же началась его спортивная карьера. Позднее он играл за «Спартак» и «Ска», национальную сборную, участвовал в Олимпийских играх.

ИА «Орелград»


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