За нелегальную торговлю наказали 107 орловцев

Таковы промежуточные итоги по Заводскому району Орла за текущий год.

Их обсудили на заседании районной депутатской группы. Речь шла о работе местной административной комиссии (которая работает при территориальном управлении).

Оказалось, что в текущем году она успела привлечь к ответственности 223 человека. Наиболее распространённое нарушение — размещение нестационарных торговых объектов. В этом уличили 107 человек. Общая сумма наложенных штрафов составила 330,8 тысяч рублей.

70 человек ответили за размещение транспорта на газонах. Ещё 33 — за нарушение тишины.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, в работе комиссии существуют проблемы. Например, они касаются протоколов, которые составляются по административной статье 10.1 (нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками). Из-за «позднего поступления из полиции» и «сложностей с установлением правонарушителей» по таким протоколам просто истекают сроки давности.

Также имеются и сложности со взысканием наложенных штрафов. В текущем году комиссия передала приставам постановления на общую сумму 228,3 тысячи рублей, но из них пока что взыскано только 156,8 тысячи. Основной причиной является то, что не все нарушители проживают по месту своей регистрации.

ИА «Орелград»