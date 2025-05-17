В Ливнах выберут образцовые дома и подъезды

Традиционный конкурс запускают городские власти.

Администрация города Ливны распорядилась провести смотр-конкурс по благоустройству, целью которого является повышение уровня благоустройства и эффективности содержания ранее созданных объектов, санитарного, архитектурного и эстетического состояния территории. Кроме того, конкурс проводится в целях развития инициатив местных жителей по благоустройству земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, и придомовых территорий.

Задачами смотра-конкурса станет выявление лучших предложений и проектов в области озеленения, совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями и гражданами, воспитание бережного отношения к жилищному фонду, придомовым территориям, оборудованию и содержанию улиц, дворов, подъездов, балконов, малых архитектурных форм, повышение ответственности жителей за внешний вид территорий частного сектора, формирование экологической культуры и др.

В смотре-конкурсе могут принять участие жители Ливен, граждане, временно проживающие на территории города, а также коллективы организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм. По итогам конкурса специально созданная комиссия выберет лучшие домовладение, улицу, двор и детскую площадку, самые благоустроенные торговые территории и территории детских садов и школ, подъезд образцового содержания.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится по 2 июня 2025 года включительно, подведение итогов пройдет с 10 июня по 13 июня. Заявки принимают в городском отделе благоустройства и экологии. Конкурсные материалы могут предоставляться в комиссию в виде текстовых, фото- и видеоматериалов. Призовые места определяются в каждой номинации по количеству набранных баллов. Победителями признаются участники, заявки которых набрали наибольшее количество баллов.

Например, конкурсные объекты оцениваются по таким критериям, как наличие указателя улицы и номера дома, отсутствие разрушений, повреждений облицовочного и штукатурного слоя стен фасада по всему периметру, исправное состояние окон и входных дверей, отсутствие складированного строительного материала, металлолома и растительных отходов, своевременный скос сорной растительности, наличие исправного ограждения, наличие и исправное состояние малых архитектурных форм, цветочного оформления и пр.

Победители смотра-конкурса награждаются дипломами. Победителям в номинации «Лучшее домовладение» и «Лучший двор» вручаются таблички «Дом образцового содержания» и денежные премии: 1-е место – 5747 рублей; 2-е место – 3448 рублей; 3-е место – 2299 рублей. Победителям в номинации «Лучшая детская площадка» и «Подъезд образцового содержания» вручаются денежные премии в указанном выше размере, а победителям в номинациях «Самая благоустроенная территория детского сада», «Самая благоустроенная территория школы» и «Самая благоустроенная торговая территория» вручат ценные подарки. «Для улицы частного сектора, занявшей в смотре-конкурсе первое призовое место, управлением жилищно-коммунального хозяйства определяются объемы работ по благоустройству проезжей части дороги в 2025 году», – следует из положения о конкурсе.

ИА “Орелград”